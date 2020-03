«Fata» и 33 покинули состав Alliance по Dota 2

Адриан «Fata» Тринкс и Нета «33» Шапира покинули состав Alliance по Dota 2.

«Fata» и 33? перешли в Alliance из Ninjas in Pyjamas после The International 2019. С ними команда выиграла DreamLeague Season 12, вошла в топ-3 на ESL One Hamburg 2019 и заняла второе место на StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor Season 3.

На MDL Chengdu Major коллектив остановился на 7-8 строчке, а на DreamLeague Leipzig Major попал в топ-4.