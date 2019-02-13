"Fade" хочет покинуть Vici Gaming

Пань "Fade" Юй не хочет выступать за ростер Vici Gaming по Dota 2. Игрок собирается взять перерыв, чтобы обдумать будущее. Кто придет на его место – неизвестно.

Во время отборочных на StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor Vici Gaming перевела Fade в запас: его позицию занял офлейнер Чжоу "Yang" Хайян, а на место Хайяна клуб взял Суня "Agressif" Чжэна. Однако по ходу чемпионата организация передумала и вернулась к прежнему составу.

Fade рассказал в Weibo, что не хотел возвращаться в коллектив, но сделал это, потому что "не мог подвести напарников". В итоге состав выиграл отборочные и получил слот на майноре. Юй упомянул, что, скорее всего, уйдет из команды до старта MDL Macau 2019, который начнется 20 февраля.

"Fade" представлял разные составы Vici Gaming с 2016 года. Сначала он выступал за Vici Gaming Potential, затем перешел в VGJ.Thunder, а в сентябре 2018-го – в основной состав мультигейминга по "Доте".