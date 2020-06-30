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EXTREMUM вышла в финал верхней сетки Arena of Blood Season 2

30 июня 2020, 08:15

EXTREMUM победила Nemiga Gaming в четвертьфинале верхней сетки плей-офф Arena of Blood Season 2 по Dota 2. Матч завершился со счетом 2:1. Команда Федора «velheor» Русихина прошла в следующий этап, где сразится с лучшим из пары Team Empire — Family Team за выход в гранд-финал турнира.

Arena of Blood Season 2 проходит с 21 апреля по 2 июля в онлайне. Восемь команд разыгрывают призовой фонд в размере 10 тысяч долларов. Победитель получит 6 тысяч долларов.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/extremum-vyshla-v-final-verkhnei-setki-arena-of-blood-season-2

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