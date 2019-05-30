17:20 | Киберспорт — DOTA 2

Evil Geniuses выступят в верхней сетке плей‑офф на ESL One Birmingham 2019

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Evil Geniuses возглавили группу В на ESL One Birmingham 2019 по Dota 2 и гарантировали себе место в верхней сетке плей-офф после второго дня группового этапа турнира. Коллектив Таля "Fly" Айзика выиграл четыре матча и заработал 12 очков.

Вторую позицию заняла PSG.LGD — команда набрала семь очков. Team Secret завершила второй игровой день на третьей, а Keen Gaming на четвертой строчке соответственно. Gambit Esports и Alliance разместились на пятом-шестом местах с тремя очками.

ESL One Birmingham 2019 проходит с 28 мая по 2 июня в Великобритании. 12 коллективов разыгрывают 300 тысяч долларов. Турнир не входит в систему DPC.

 

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/evil-geniuses-vystupyat-v-verkhnei-setke-plei-off-na-esl-one-birmingham-2019

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