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Evil Geniuses встретятся с Team Secret в верхней сетке OMEGA League

05:32

Завершился групповой этап OMEGA League Dota 2: Europe Immortal Division. По его итогам в верхней сетке Evil Geniuses сыграют против Team Secret.

Во втором полуфинале верхней сетки сразятся Nigma и OG. В нижней сетке Virtus.pro и ViKin.gg сразятся против победителей стадии Play-in.

OMEGA League Dota 2: Europe Immortal Division проходит с 14 августа по 6 сентября в онлайне. Коллективы разыгрывают призовой фонд в размере 500 тысяч долларов.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/evil-geniuses-vstretyatsya-s-team-secret-v-verkhnei-setke-omega-league

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