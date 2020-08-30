Evil Geniuses встретятся с Team Secret в верхней сетке OMEGA League

Завершился групповой этап OMEGA League Dota 2: Europe Immortal Division. По его итогам в верхней сетке Evil Geniuses сыграют против Team Secret.

Во втором полуфинале верхней сетки сразятся Nigma и OG. В нижней сетке Virtus.pro и ViKin.gg сразятся против победителей стадии Play-in.

OMEGA League Dota 2: Europe Immortal Division проходит с 14 августа по 6 сентября в онлайне. Коллективы разыгрывают призовой фонд в размере 500 тысяч долларов.