Evil Geniuses встретятся с Team Secret в верхней сетке OMEGA League
05:32
Завершился групповой этап OMEGA League Dota 2: Europe Immortal Division. По его итогам в верхней сетке Evil Geniuses сыграют против Team Secret.
Во втором полуфинале верхней сетки сразятся Nigma и OG. В нижней сетке Virtus.pro и ViKin.gg сразятся против победителей стадии Play-in.
OMEGA League Dota 2: Europe Immortal Division проходит с 14 августа по 6 сентября в онлайне. Коллективы разыгрывают призовой фонд в размере 500 тысяч долларов.
Дополнительная информация:
https://www.cybersport.ru/dota-2/news/evil-geniuses-vstretyatsya-s-team-secret-v-verkhnei-setke-omega-league