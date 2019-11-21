Evil Geniuses упали в нижнюю сетку плей-офф MDL Chengdu Major
08:20
Evil Geniuses уступили Vici Gaming в полуфинале верхней сетки плей-офф MDL Chengdu Major по Dota 2.
Результат встречи — 1:2. Коллектив Таля «Fly» Айзика продолжит выступление в нижней сетке чемпионата. Соперником EG станет победитель в паре Team Liquid — Alliance. Матч четвертого этапа на вылет состоится 22 ноября.
VG прошла в финал виннеров, где сразится с TNC Predator. Противостояние за выход в гранд-финал турнира запланировано на 23 ноября.
MDL Chengdu Major проходит с 16 по 24 ноября в Китае. Команды разыгрывают призовой фонд в миллион долларов и 15 тысяч очков DPC.
Дополнительная информация
https://www.cybersport.ru/dota-2/news/evil-geniuses-upali-v-nizhnyuyu-setku-plei-off-mdl-chengdu-major
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