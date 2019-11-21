Киберспорт
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Киберспорт   //    DOTA 2

Evil Geniuses упали в нижнюю сетку плей-офф MDL Chengdu Major

08:20

Evil Geniuses уступили Vici Gaming в полуфинале верхней сетки плей-офф MDL Chengdu Major по Dota 2.

Результат встречи — 1:2. Коллектив Таля «Fly» Айзика продолжит выступление в нижней сетке чемпионата. Соперником EG станет победитель в паре Team Liquid — Alliance. Матч четвертого этапа на вылет состоится 22 ноября.

VG прошла в финал виннеров, где сразится с TNC Predator. Противостояние за выход в гранд-финал турнира запланировано на 23 ноября.

MDL Chengdu Major проходит с 16 по 24 ноября в Китае. Команды разыгрывают призовой фонд в миллион долларов и 15 тысяч очков DPC.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/evil-geniuses-upali-v-nizhnyuyu-setku-plei-off-mdl-chengdu-major

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир