Evil Geniuses упали в нижнюю сетку плей-офф MDL Chengdu Major

Evil Geniuses уступили Vici Gaming в полуфинале верхней сетки плей-офф MDL Chengdu Major по Dota 2.

Результат встречи — 1:2. Коллектив Таля «Fly» Айзика продолжит выступление в нижней сетке чемпионата. Соперником EG станет победитель в паре Team Liquid — Alliance. Матч четвертого этапа на вылет состоится 22 ноября.

VG прошла в финал виннеров, где сразится с TNC Predator. Противостояние за выход в гранд-финал турнира запланировано на 23 ноября.

MDL Chengdu Major проходит с 16 по 24 ноября в Китае. Команды разыгрывают призовой фонд в миллион долларов и 15 тысяч очков DPC.