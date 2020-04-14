Evil Geniuses стали лидером американского дивизиона BTS Pro Series

Команда Evil Geniuses заработала третью победу подряд в групповом этапе BTS Pro Series по Dota 2 для коллективов из Северной и Южной Америки. В ночном матче состав Таля «Fly» Айзика обыграл бразильцев из FURIA Esports со счетом 2:0.

EG выиграла все три матча в группе, победив Thunder Predator, beastcoast и FURIA. Американская команда возглавила рейтинговую таблицу с девятью очками.

Американский дивизион BTS Pro Series проходит с 10 по 26 апреля в онлайне. Призовой фонд турнира составляет 50 тысяч долларов.