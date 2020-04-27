Evil Geniuses стали чемпионами BTS Pro Series: Americas

Evil Geniuses обыграли Quincy Crew в финале BTS Pro Series: Americas по Dota 2. Матч закончился со счетом 3:1 в пользу коллектива Артура «Arteezy» Бабаева.

В плей-офф BTS Pro Series: Americas выступили шесть коллективов: Quincy Crew, CR4ZY, Evil Geniuses и business associates начали с верхней сетки, а Thunder Predator и Cloud9 стартовали в нижней.

BTS Pro Series: Americas прошел с 10 по 26 апреля в онлайне. Призовой фонд турнира составляет 50 тысяч долларов.