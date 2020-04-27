Киберспорт
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Киберспорт   //    DOTA 2

Evil Geniuses стали чемпионами BTS Pro Series: Americas

16:05

Evil Geniuses обыграли Quincy Crew в финале BTS Pro Series: Americas по Dota 2. Матч закончился со счетом 3:1 в пользу коллектива Артура «Arteezy» Бабаева.

В плей-офф BTS Pro Series: Americas выступили шесть коллективов: Quincy Crew, CR4ZY, Evil Geniuses и business associates начали с верхней сетки, а Thunder Predator и Cloud9 стартовали в нижней.

BTS Pro Series: Americas прошел с 10 по 26 апреля в онлайне. Призовой фонд турнира составляет 50 тысяч долларов.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/evil-geniuses-stali-chempionami-bts-pro-series-americas

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир