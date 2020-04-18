Evil Geniuses проиграли второй матч подряд на BTS Pro Series: Americas

Evil Geniuses уступили Quincy Crew в групповом этапе американского дивизиона BTS Pro Series: Americas по Dota 2. Для коллектива Таля «Fly» Айзика это стало вторым поражением в лиге подряд. Микс Quincy Crew после матча еще больше укрепил свои позиции в общей таблице, набрав 12 очков за четыре матча.

Все выше по таблице поднимается команда Cloud9 — в ночь на 18 апреля коллектив Джеки «EternaLEnVy» Мао обыграл FURIA Esports и заработал еще три очка. После этой победы у Cloud9 появилась надежда на выход в верхнюю часть сетки плей-офф. FURIA за четыре серии смогла выиграть только одну карту.

Американский дивизион BTS Pro Series: Americas проходит с 10 по 26 апреля в онлайне. Призовой фонд турнира составляет 50 тысяч долларов.