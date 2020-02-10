Evil Geniuses и Chaos возглавили группу A на закрытой квалификации к ESL One Los Angeles 2020

Evil Geniuses и Chaos стали лидерами группы А после первого дня закрытых североамериканских отборочных на ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2. Оба коллектива завершили игровой день без поражений.

На первой строчке группы B расположились Fighting PandaS. Команда Джеки «EternaLEnVy» Мао выиграла обе встречи и набрала четыре очка. Ghoul, за которую выступают Александр «Flow» Сазонов и Леонид «Sonic» Кузьменков, уступила оппонентам во всех матчах.

Игры продолжатся 10 февраля. В группе А второй день группового этапа откроет противостояние DoZe_eSports и TEAM TEAM, а в группе B — Demon Slayers и Zoomies.

Региональную квалификацию на ESL One Los Angeles 2020 для Северной Америки проводят в онлайне 9-12 февраля. Десять команд разыгрывают слоты на третий майнор и мейджор сезона Dota Pro Circuit-2019/20.