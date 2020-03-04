Evil Geniuses, Fnatic и OG Seed сыграют на Dota Summit 12

Evil Geniuses, Fnatic и OG Seed поучаствуют в Dota Summit 12, сообщили организаторы соревнований.

Групповой этап турнира состоится в формате round-robin. В плей-офф пройдут четыре коллектива. Все матчи решающей стадии, кроме гранд-финала, пройдут до двух побед. Чемпион соревнования определится в серии best-of-5.

Dota Summit 12 пройдет 10-13 марта в Лос-Анджелесе (США). Шесть приглашенных коллективов разыграют 150 тысяч долларов. Чемпионат не вошел в рейтинговый сезон Dota Pro Circuit-2019/20.