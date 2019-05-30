"EternaLEnVy" стал свободным агентом

Джеки "EternaLEnVy" Мао и Тимоти "TMT" Онг ушли из состава beastcoast по Dota 2.

По словам руководителей клуба, стороны расстались из-за неудовлетворительных результатов на турнирах. В ближайших матчах beastcoast протестирует нескольких стендинов, после чего объявит состав, который будет представлять организацию до конца года.

На турнире WePlay! Dota 2 Tug of War: Dire America за beastcoast выступят Равинду "Ritsu" Кодиппили и Картик "Kitrak" Рати. Где продолжат играть "EternaLEnVy" и "TMT" — неизвестно.