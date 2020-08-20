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ESL опубликовала обновленный рейтинг команд по Dota 2

16:35

Компания ESL обновила рейтинг лучших команд по Dota 2. Единственным изменением в первой десятке стало распределение очков: теперь Nigma отстает от лидера — Team Secret — на 430 баллов.

ViKin.gg потеряла одну позицию и теперь занимает 12-е место. Invictus Gaming стала единственной командой, которая поднялась в рейтинге, и остановилась на 11-й строчке.

Впервые в рейтинге появилась команда Cyber Legacy — она стартовала с 24-й позиции, оказавшись выше, чем B8 Esports, Newbee и TNC Predator.

Следующими турнирами, которые повлияют на положение команд в рейтинге, станут ESL One Thailand 2020 и OMEGA League. Оба ивента проходят в онлайне.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/esl-opublikovala-obnovlennyi-reiting-komand-po-dota-2-vikin-gg-poteryala-odnu-poziciyu

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