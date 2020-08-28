«Epileptick1d» набрал 11 тысяч MMR в Dota 2

Участник состава VP.Prodigy Егор «epileptick1d» Григоренко набрал 11 тысяч MMR в Dota 2. Момент был запечатлен на стриме Жана «Gorgc» Стафановски. Российский киберспортсмен стал четвертым в мире, кому покорилась отметка в 11 тысяч рейтинговых очков.

До «epileptick1d» более 11 тысяч MMR заработали Данил «gpK~» Скутин, Ньенгнара «23savage» Тирамаханон и Эйбэд Азэль Abed Юсоп. В июле — начале августа 10 тысяч рейтинговых очков в Dota 2 набрали Томми «Taiga» Лии, Марун «GH» Мерхей, Тимоти «Tims» Рандрап и другие киберспортсмены.

18-летний «epileptick1d» выступает на профессиональной сцене «Доты» с 2019 года. Изначально он представлял основной состав Virtus.pro, а в апреле 2020-го присоединился к VP.Prodigy, с которой выиграл несколько крупных онлайн-турниров, включая Epic Prime League Season 1.