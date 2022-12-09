Киберспорт
DOTA
Р§Рњ 2022
Главная
Киберспорт
DOTA 2

Сегодня, 07:51

Экс-игрок NaVi Dendi сыграет на DPC в Северной Америке

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Состав B8 Esports по Dota 2.
Фото Twitter

Известный киберспортсмен Данил Dendi Ишутин в новом сезоне Dota Pro Circuit сменит игровой регион на Северную Америку.

На официальной странице B8 Esports в Twitter был опубликован состав команды по Dota 2 для участия в североамериканских соревнованиях. В ростер помимо «Dendi» вошли еще три украинца: Денис StoneBank Корж, Глеб Funn1k Липатников и Олег Lodine Кваша, а также один перуанец Джоэл Мори MoOz Озамбел.

«Dendi» выступал с 2010 по 2019 год за Natus Vincere. Вместе с командой он выиграл первый The International и множество других турниров, а также занял вторую строчку на TI в 2012 и 2013-м году. Он провел 1507 матчей в роли мидлейнера.

Natus Vincere (Dota 2)
Читайте также
Сломала позвоночник и ушла из спорта. А теперь зарабатывает на портале для взрослых
Засилье советников в сборной. Штаб России на Кубке Первого канала необъяснимо раздут
Мощный взрыв прогремел в «Меге Химки» во время пожара
Британцы рассказали о чувстве стыда из-за проблем с беженцами
Россиянин Виктор Бут поблагодарил всех за освобождение и поддержку
Для чего нужна цифровая платформа «Мой экспорт»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

SQreen раскритиковал новый состав Virtus.pro по Dota 2
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости