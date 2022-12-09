Экс-игрок NaVi Dendi сыграет на DPC в Северной Америке

Известный киберспортсмен Данил Dendi Ишутин в новом сезоне Dota Pro Circuit сменит игровой регион на Северную Америку.

На официальной странице B8 Esports в Twitter был опубликован состав команды по Dota 2 для участия в североамериканских соревнованиях. В ростер помимо «Dendi» вошли еще три украинца: Денис StoneBank Корж, Глеб Funn1k Липатников и Олег Lodine Кваша, а также один перуанец Джоэл Мори MoOz Озамбел.

«Dendi» выступал с 2010 по 2019 год за Natus Vincere. Вместе с командой он выиграл первый The International и множество других турниров, а также занял вторую строчку на TI в 2012 и 2013-м году. Он провел 1507 матчей в роли мидлейнера.