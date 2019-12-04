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EHOME сыграет с Royal Never Give Up в стартовом матче квалификации на майнор в Буковеле

16:35

Royal Never Give Up станет первым противником EHOME в отборочных на WePlay! Bukovel Minor 2020 по Dota 2. В другом полуфинале встретятся Look For Smile и CDEC Gaming.

В плей-офф отборочных на майнор играют команды, которые заняли третье место в группах на квалификации к DreamLeague Leipzig Major, победитель стыкового матча между обладателями четвёртых мест, а также проигравший в плей-офф отборочных на мейджор. На LAN-финал майнора поедет один представитель Китая.

WePlay! Bukovel Minor 2020 пройдет 9-12 января. Восемь команд разыграют 300 тысяч долларов и 660 очков Dota Pro Circuit. Победитель турнира получит квоту на DreamLeague Leipzig Major с призовым фондом миллион долларов, который запланирован на 18-26 января.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/ehome-sygraet-s-royal-never-give-up-v-startovom-matche-kvalifikacii-na-mainor-v-bukovele

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