EHOME сыграет с Royal Never Give Up в стартовом матче квалификации на майнор в Буковеле

Royal Never Give Up станет первым противником EHOME в отборочных на WePlay! Bukovel Minor 2020 по Dota 2. В другом полуфинале встретятся Look For Smile и CDEC Gaming.

В плей-офф отборочных на майнор играют команды, которые заняли третье место в группах на квалификации к DreamLeague Leipzig Major, победитель стыкового матча между обладателями четвёртых мест, а также проигравший в плей-офф отборочных на мейджор. На LAN-финал майнора поедет один представитель Китая.

WePlay! Bukovel Minor 2020 пройдет 9-12 января. Восемь команд разыграют 300 тысяч долларов и 660 очков Dota Pro Circuit. Победитель турнира получит квоту на DreamLeague Leipzig Major с призовым фондом миллион долларов, который запланирован на 18-26 января.