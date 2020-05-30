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EG проиграли команде «Fear», это третье поражение коллектива на ESL One Birmingham 2020

16:23

Команда Клинтона «Fear» Лумиза победила Evil Geniuses на ESL One Birmingham 2020 по Dota 2 для Северной и Южной Америки. Встреча закончилась со счетом 1:2.

EG заработали одну победу в четырех матчах — в первом противостоянии коллектив одолел beastcoast. Ранее состав Артура «Arteezy» Бабаева проиграл Quincy Crew и CR4ZY. Следующем оппонентом североамериканского клуба станет Thunder Predator.

Региональные лиги ESL One Birmingham 2020 проходят с 24 мая по 8 июня в Китае, Юго-Восточной Азии, Европе и СНГ, Северной и Южной Америке.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/eg-proigrali-komande-fear-eto-trete-porazhenie-kollektiva-na-esl-one-birmingham-2020

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