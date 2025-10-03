1w Team сыграет с Bikini Bottom в матче на вылет с квалификаций на PGL Wallachia Season 6

1w Team сразится с Bikini Bottom в первом раунде нижней сетки закрытых квалификаций к PGL Wallachia Season 6. BO3-противостояние начнется 3 октября в 10.00 по московскому времени.

PGL Wallachia Season 6 — тир-1 турнир по Dota 2, который пройдет в Бухаресте с 15 по 23 ноября. 16 топовых команд со всего мира будут сражаться за призовой фонд в 1 миллион долларов. Предыдущий ивент этой серии покорился BetBoom Team, которая переиграла в финале Gaimin Gladiators.