Валуев назвал беспределом отстранение Virtus.Pro от турнира по Dota 2

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на отстранение российской киберспортивной команды Virtus.Pro с турнира по Dota 2.

«Эта истерия превратилась в какой-то беспредел. Если у вас занесет машину на дороге, и она оставит след в виде буквы Z, то вас смогут подозревать в политических предпочтениях. Это уже бред какой-то. Не думаю, что это какой-то проступок со стороны киберспортсмена. Это, скорее, моральная готовность организаторов действовать в ключе русофобии, основываясь лишь на том, что кто-то где-то нарисовал букву Z», — сказал Валуев «СЭ».

Ранее Иван Москаленко, также известный как Pure, нарисовал букву Z на мини-карте во время паузы в начале первой игры с Mind Games. Virtus.pro одержали победу в этом матче со счетом 2:0. После окончания встречи киберспортсмен записал видеообращение, в котором заявил, что случайно нарисовал этот символ и не хотел никого оскорбить.

Организаторы Dota Pro Circuit 2021/2022: Season 2 по Восточной Европе аннулировали все будущие матчи Virtus.pro, а их место в финале верхней сетки теперь займут Mind Games.