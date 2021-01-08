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Новости   //    Киберспорт   //    DOTA 2

«Dendi» заразился коронавирусом

03:59

Украинский киберспортсмен, игрок в Dota 2 Даниил «Dendi» Ишутин сдал положительный тест на коронавирус. Об этом Ишутин сообщил сам в Twitter.

«Уклонился от коронавируса в 2020 году, но он настиг меня в 2021-м, — написал киберспортсмен. Подлый мерзавец. Странное ощущение, но я в порядке».

«Dendi» выступает за B8 Esports.

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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