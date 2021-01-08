«Dendi» заразился коронавирусом

Украинский киберспортсмен, игрок в Dota 2 Даниил «Dendi» Ишутин сдал положительный тест на коронавирус. Об этом Ишутин сообщил сам в Twitter.

Dodged Covid in 2020. But he got me in 2021. Sneaky bastard ?

feels weird but i'm fine pic.twitter.com/cErW387BzO — Danil Ishutin (@DendiBoss) January 7, 2021

«Уклонился от коронавируса в 2020 году, но он настиг меня в 2021-м, — написал киберспортсмен. Подлый мерзавец. Странное ощущение, но я в порядке».

«Dendi» выступает за B8 Esports.