"Dendi" вошел в обновленный состав The Pango

The Pango представила новый состав по Dota 2, который выступит в отборочных на The International 2019. В коллектив вошли Владимир "Chappie" Кузьменко, Данил "Dendi" Ишутин, Андрей "Ghostik" Кадык, Даниял "yamich" Лазебный и Михаил "Misha" Агатов.

Из оригинального состава в The Pango остался только "Ghostik". Последней командой Chappie была Team Empire, он покинул ее в ноябре 2018 года. "Misha" и "yamich" ранее выступали за Winstrike Team.

После ухода из основного ростера Natus Vincere Dendi четыре месяца выступал за азиатскую команду Tigers. С коллективом он не прошел ни на один турнир серии Dota Pro Circuit 2018/2019, а в конце апреля покинул ростер.