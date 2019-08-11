"Dendi" покинул Natus Vincere

Игрок в Dota 2 Данил "Dendi" Ишутин покинул организацию Natus Vincere. Украинец обратился к руководству клуба с просьбой досрочно расторгнуть контракт, и оно пошло ему навстречу.

"Dendi" выступал за NAVI с 2010 года. Вместе с командой он выиграл первый The International и множество других турниров, а также занял вторую строчку на TI в 2012 и 2013-ом году. "Dendi" представлял NAVI на профессиональной сцене 2 170 дней и провел 1 507 матчей в роли мидлейнера коллектива.

В январе 2019-го Ишутин присоединился к Tigers на правах аренды. Присоединится ли Ишутин к коллективу на постоянной основе — неизвестно.