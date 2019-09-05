«Dendi» откроет киберспортивную организацию

Данил «Dendi» Ишутин заявил, что откроет собственную киберспортивную организацию. В интервью Яне «b2ru» Химченко бывший мидер состава Natus Vincere по Dota 2 не раскрыл никаких деталей о проекте, но предложил всем заинтересованным обратиться к нему через личный сайт.

«Dendi» представлял NAVI с конца 2010 по август 2018 года. С командой Ишутин выиграл The International 2011 и еще дважды попадал в финал TI. После The International 2018 его перевели в запас. Спустя год он попросил досрочно расторгнуть его контракт и ушел из организации.

В сезоне 2018/2019 Dendi выступал в качестве стендина Vega Squadron и Team Secret, а также представлял Tigers.