"DDC" не сыграет на The International впервые за девять лет

Лян "DDC" Фамэн в составе Royal Club уступил Newbee во второй открытой квалификации для Китая на The International 2019 по Dota 2. Он потерял шансы пройти на турнир и не поучаствует в TI впервые в истории серии чемпионатов.

Ранее стало известно, что Саахил "UNiVeRsE" Арора также впервые пропустит турнир из серии The International по Dota 2 в качестве игрока. Он не заявлен ни за одну из команд, участвующих в открытых и закрытых квалификациях.

The International 2019 пройдет 15–25 августа в Шанхае. На нем выступят 12 лучших команд рейтинга Dota Pro Circuit 2018/2019 и по одному победителю закрытых отборочных в шести регионах.