Daxak назвал лучших игроков второго сезона DPC-2021/22 для СНГ

Игрок команды BetBoom Team Никита Daxak Кузьмин назвал лучших игроков плей-офф DPC-2021/22 Season 2 для СНГ.

«Ну, вообще gpk~ хорошо отыгрывал, Larl. Понятное дело, что Team Spirit хороша по отношению к СНГ, но это не Collapse, который девятерых увозит под фонтан. Тут все играют хорошо, но не феноменально», — приводит Metaratings слова Кузьмина.

BetBoom Team одержала победу в плей-офф DPC-2021/22 Season 2 для СНГ, обыграв в финале верхней сетки Mind Games.

По итогам турнира на ESL One Stockholm 2022 отобрались BetBoom Team, Mind Games и Team Spirit Мэйджор пройдет в Стокгольме (Швеция) с 12 по 22 мая. Команды разыграют призовой фонд в размере 500 тысяч долларов и 3530 DPC-очков.