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Сегодня, 11:35

Daxak назвал лучших игроков второго сезона DPC-2021/22 для СНГ

Иван Торопцев
Корреспондент
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Игрок команды BetBoom Team Никита Daxak Кузьмин назвал лучших игроков плей-офф DPC-2021/22 Season 2 для СНГ.

«Ну, вообще gpk~ хорошо отыгрывал, Larl. Понятное дело, что Team Spirit хороша по отношению к СНГ, но это не Collapse, который девятерых увозит под фонтан. Тут все играют хорошо, но не феноменально», — приводит Metaratings слова Кузьмина.

BetBoom Team одержала победу в плей-офф DPC-2021/22 Season 2 для СНГ, обыграв в финале верхней сетки Mind Games.

По итогам турнира на ESL One Stockholm 2022 отобрались BetBoom Team, Mind Games и Team Spirit Мэйджор пройдет в Стокгольме (Швеция) с 12 по 22 мая. Команды разыграют призовой фонд в размере 500 тысяч долларов и 3530 DPC-очков.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/gpk-i-larl-daxak-nazval-lucsix-igrokov-vtorogo-sezona-dpc-20212022-dlya-sng-17468/
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