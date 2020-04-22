Cyber Legacy вышла в плей-офф SECTOR DOTA 2 Season 2

Cyber Legacy обыграла Team Unique в заключительном матче группы В на SECTOR DOTA 2 Season 2. Встреча завершилась со счетом 2:1. Коллектив Ярослава «Pikachu» Василенко выступит в плей-офф турнира.

В следующем этапе Cyber Legacy сразится с Nemiga Gaming. Unique завершила выступление на чемпионате.

SECTOR DOTA 2 Season 2 проходит с 7 апреля в онлайне. Команды разыгрывают призовой фонд в размере 10 тысяч долларов.