Киберспорт
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Киберспорт   //    DOTA 2

Cyber Legacy и OmegaLil укрепили лидерство в группе A на OMEGA League Dota 2

16:05

Cyber Legacy обыграла TEMPO в матче группового этапа OMEGA League Dota 2: Europe Divine Division. Коллектив Семена «CeMaTheSlayeR» Кривули завершил встречу со счетом 2:0 и одержал третью победу на чемпионате.

OmegaLil также завершила третью встречу победой над Voldemort со счетом 2:0. В заключительном матче игрового дня Khan победила EXTREMUM и поднялась на третью строчку группы A.

Матчи OMEGA League: Europe Divine Division проходят с 10 августа по 5 сентября. 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере 50 тысяч долларов, из которых 10 тысяч получит победитель

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/cyber-legacy-i-omegalil-ukrepili-liderstvo-v-gruppe-a-na-omega-league-dota-2-europe-divine-division

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир