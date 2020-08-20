Cyber Legacy и OmegaLil укрепили лидерство в группе A на OMEGA League Dota 2

Cyber Legacy обыграла TEMPO в матче группового этапа OMEGA League Dota 2: Europe Divine Division. Коллектив Семена «CeMaTheSlayeR» Кривули завершил встречу со счетом 2:0 и одержал третью победу на чемпионате.

OmegaLil также завершила третью встречу победой над Voldemort со счетом 2:0. В заключительном матче игрового дня Khan победила EXTREMUM и поднялась на третью строчку группы A.

Матчи OMEGA League: Europe Divine Division проходят с 10 августа по 5 сентября. 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере 50 тысяч долларов, из которых 10 тысяч получит победитель