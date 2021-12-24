CIS Rejects завершили групповой этап D2CL 2021 S6 без поражений

CIS Rejects победили Brame в групповой стадии Dota 2 Champions League 2021 Season 6. Результат встречи — 2:1. Коллектив Романа «RAMZES666» Кушнарева выиграл все матчи группы.

Brame, V-Gaming и Nemiga Gaming сыграют тай-брейк за выход в следующий этап соревнования. Ранее в плей-офф турнира прошла Hydra.

D2CL 2021 S6 проходит с 6 декабря по 11 января. Команды разыгрывают призовой фонд в размере 50 тысяч долларов.