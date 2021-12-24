CIS Rejects завершили групповой этап D2CL 2021 S6 без поражений
03:42
CIS Rejects победили Brame в групповой стадии Dota 2 Champions League 2021 Season 6. Результат встречи — 2:1. Коллектив Романа «RAMZES666» Кушнарева выиграл все матчи группы.
Brame, V-Gaming и Nemiga Gaming сыграют тай-брейк за выход в следующий этап соревнования. Ранее в плей-офф турнира прошла Hydra.
D2CL 2021 S6 проходит с 6 декабря по 11 января. Команды разыгрывают призовой фонд в размере 50 тысяч долларов.
Дополнительная информация:
https://www.cybersport.ru/dota-2/news/cis-rejects-zavershili-gruppovoi-etap-d2cl-2021-s6-bez-porazhenii
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