ChickenFighters стали чемпионами Arena of Blood

ChickenFighters победили Aggressive Mode со счетом 3:0 в гранд-финале EGB Arena of Blood по Dota 2. Команда Акбара «SoNNeikO» Бутаева заработала за первое место 6 тысяч долларов, а второй финалист получил 2,5 тысячи долларов.

Групповой этап проходил по системе Round-Robin. ChickenFighters вышли в плей-офф с первого места из квартета A. На пути к решающей встрече они обыграли Team Singularity и Khan.

EGB Arena of Blood прошел в онлайне с 28 февраля по 15 марта. Восемь коллективов разыграли призовой фонд в 10 тысяч долларов.