Киберспорт
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Киберспорт   //    DOTA 2

ChickenFighters прошла в гранд-финал отборочных на Hainan Master Spring Invitational

08:10

Команда Акбара «SoNNeikO» Бутаева ChickenFighters обыграла коллектив Ильи «Lil» Ильюка Aggressive Mode в верхней сетке закрытой квалификации для Европы на Hainan Master Spring Invitational по Dota 2 и вышла в гранд-финал. Матч закончился со счетом 2:1.

Aggressive Mode упала в нижнюю сетку чемпионата. 20 января она будет противостоять ViKin.gg. Победитель сыграет в гранд-финале.

Hainan Master Spring Invitational проведут с 3 по 8 марта в Китае. На турнире выступят девять приглашенных коллективов и три победителя региональных отборочных для Европы, СНГ и Китая. Призовой фонд соревнования составит 200 тысяч долларов.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/komanda-sonneiko-obygrala-kollektiv-lil-i-proshla-v-grand-final-otborochnykh-na-hainan-master-spring-invitational

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир