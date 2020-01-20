ChickenFighters прошла в гранд-финал отборочных на Hainan Master Spring Invitational

Команда Акбара «SoNNeikO» Бутаева ChickenFighters обыграла коллектив Ильи «Lil» Ильюка Aggressive Mode в верхней сетке закрытой квалификации для Европы на Hainan Master Spring Invitational по Dota 2 и вышла в гранд-финал. Матч закончился со счетом 2:1.

Aggressive Mode упала в нижнюю сетку чемпионата. 20 января она будет противостоять ViKin.gg. Победитель сыграет в гранд-финале.

Hainan Master Spring Invitational проведут с 3 по 8 марта в Китае. На турнире выступят девять приглашенных коллективов и три победителя региональных отборочных для Европы, СНГ и Китая. Призовой фонд соревнования составит 200 тысяч долларов.