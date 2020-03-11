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Четвертый майнор сезона пройдет в Хорватии

08:40

Турнир AMD SAPPHIRE DOTA PIT Minor 2020 станет четвертым майнором сезона DPC-2019/20. Он пройдет с 23 по 26 апреля в Сплите (Хорватия). Восемь команд разыграют призовой фонд в размере 300 тысяч долларов и место на EPICENTER Major 2020.

Региональные квалификации на турнир состоятся 2-3 апреля в онлайне. В основную стадию ивента пройдут восемь команд. Какой регион получит два слота на чемпионате — пока неизвестно.

Финальные матчи примет «Спаладиум Арена», которая вмещает более 12 тысяч зрителей. Ранее на этой площадке прошли чемпионаты мира и Европы по гандболу среди мужчин, а также чемпионат Европы по мини-футболу.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/chetvertyi-mainor-sezona-proidet-v-khorvatii

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