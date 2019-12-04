Chaos сыграет на DreamLeague Leipzig Major

Chaos одолела Fighting PandaS в верхней сетке плей-офф закрытой квалификации для Северной Америки на DreamLeague Leipzig Major по Dota 2. Игра закончилась со счетом 2:0. Коллектив Авери «SVG» Сильвермана заработал слот на мейджоре.

Команда Джеки «EternaLEnVy» Мао встретится с лучшим из пары Evil Geniuses — Ninjas in Pyjamas в нижней сетке квалификации. Победитель заработает последний слот на мейджор от Северной Америки.

Закрытая квалификация для Северной Америки проходит с 1 по 4 декабря в онлайне. Десять команд разыгрывают два слота на мейджоре и квоты в квалификацию на WePlay! Bukovel Minor 2020.