CEO NAVI: «Клубам абсолютно негде монетизироваться в Dota 2»

CEO Natus Vincere Евгений «HarisPilton» Золотарев объяснил, почему The International с большим призовым — одна из основных проблем соревновательной сцены Dota 2. В подкасте «Штормовой улит» он заявил, что Valve не предоставила клубам других способов монетизации в этой дисциплине.

Золотарев объяснил, что разработчики Dota 2 считают систему с The International отличительной особенностью этой игры. Однако на содержание сильного состава клубам недостаточно даже доли призовых за попадание в топ-3 турнира.

«Это специфика Dota-мира, — сказал Золотарев. — Виновата в этом, наверное, Valve — как и во всем, что происходит с Dota-комьюнити и с это системой Dota. Их апатичное отношение к игре, нежелание смотреть на лучшие практики из других дисциплин, нежелание смотреть на то, что работает в других играх, нежелание менять свой триггер в виде N-го количества миллионов раз в год на The International.

Это уникальная фишка Dota 2, по крайней мере из того, что мне удалось понять в разговорах с Valve, — для них это то, что нас отличает от других. Но это то, что их отличает от других и не дает построить нормальную экосистему, потому что клубам абсолютно негде монетизироваться в этой игре. Только если ты топ 2-3 «Инта», какой-то свой кат на призовых получишь, но это все равно не окупает годовое содержание топового состава. Нет скинов, нет распределения доходов от лиг, как, например, в CS:GO — с нами делятся доходами BLAST или ESL".