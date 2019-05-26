"Ceb": "Хотел бы извиниться перед российским сообществом за свою глупость"

Игрок OG Себастьян "Ceb" Дебс извинился за свои высказывания. Ранее игрок в Dota 2 во время соревнований оскорбил русскоязычных игроков. В частности, он назвал одного из них "собакой из страны третьего мира", "шлюхами" и "шизофреничными животными", а также заявил, что такие игроки ради рейтинга готовы "продать матерей".

- Прежде всего, я хотел бы извиниться перед теми, кого задела моя глупость. Это, очевидно, включает российское сообщество, а в более широком смысле — все сообщество "Доты", - цитирует игрока Cybersport.ru. - Я не защищаю себя и не оправдываю то, что я написал. Я несу полную ответственность за это. Я просто хочу извиниться и сказать, как мне стыдно, что я поддался эмоциям. Хочу признать мою ошибку здесь, чтобы такое больше не повторялось. Теперь, когда я смог немного дистанцироваться от произошедшего, вот мое видение. Dota — замечательная игра, которая учит взаимодействовать с людьми со всего мира. Разные культуры, национальности, возраст, пол и т. д. — это то, что делает нашу игру такой прекрасной, но иногда и такой сложной. Но не стоит забывать — а это то, что я сделал в тот момент, — о страсти. Страсти к соревнованиям. Теперь я попал в конфликт. Я надеюсь, что эта ошибка позволит мне и всем нам вспомнить, что мы все разделяем одну и ту же страсть, которая движет нами, и что необходимо выходить за рамки таких событий.