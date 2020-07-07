Бывший состав OG Seed распался

Участники бывшего состава OG Seed по Dota 2 решили не продолжать выступать вместе. Об этом сообщил саппорт Пету «Peksu» Ваатайнен.

Ростер OG Seed сформировался в ноябре 2019 года. Коллектив занял вторые места на Maincast Winter Brawl, Dota Summit 12 и Vulkan Fight Series, а также победил на OMG Summer Cup. Ранее OG объявила о прекращении сотрудничества с командой с 1 июля из-за конфликта интересов.