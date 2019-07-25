Бывшие игроки Forward Gaming перешли в Newbee

Руководство Newbee сообщило о подписании бывшего состава Forward Gaming по Dota 2. Коллектив Йохана "pieliedie" Острема представит китайский клуб на домашнем The International 2019 в Шанхае.

Пока не уточняется, на какой срок рассчитан контракт с экс-игроками Forward Gaming. Возможно, это "разовая акция" на один турнир. Оригинальный ростер Newbee официально остается в составе организации, но может быть изменен со стартом нового сезона.

21 июля организация Forward Gaming прекратила свое существование. По словам генерального директора Давида Даштояна, клуб закрылся из-за невозможности выплатить зарплату игрокам. Менеджер состава по Dota 2 сообщил, что ростер и тренер продолжат выступать вместе и попробуют самостоятельно найти новую организацию для поездки на TI9.