Бывшие игроки Forward Gaming перешли в Newbee

Руководство Newbee сообщило о подписании бывшего состава Forward Gaming по Dota 2. Коллектив Йохана "pieliedie" Острема представит китайский клуб на домашнем The International 2019 в Шанхае.
Пока не уточняется, на какой срок рассчитан контракт с экс-игроками Forward Gaming. Возможно, это "разовая акция" на один турнир. Оригинальный ростер Newbee официально остается в составе организации, но может быть изменен со стартом нового сезона.
21 июля организация Forward Gaming прекратила свое существование. По словам генерального директора Давида Даштояна, клуб закрылся из-за невозможности выплатить зарплату игрокам. Менеджер состава по Dota 2 сообщил, что ростер и тренер продолжат выступать вместе и попробуют самостоятельно найти новую организацию для поездки на TI9.
Дополнительная информация
https://www.cybersport.ru/the-international-2019/dota-2/news/byvshie-igroki-forward-gaming-pereshli-v-newbee