Бывшая команда "Dendi" Tigers распалась

Сиватибан "1437" Сиванатапиллаи, Ким "Velo" Тае Сан и Трин "458" Ван Тхо покинули состав Tigers по Dota 2.

В команде не осталось ни одного игрока. Информация об этом появилась в приложении Dota Pro Circuit от Valve. Коллектив ситуацию не прокомментировал.

Tigers не выступали на профессиональной сцене с 22 апреля. Тогда команду покинули Данил "Dendi" Ишутин и Кенни "Xepher" Део. С ними состав выиграл "Cobx" Masters 2019 Phase II в Индии, а также занял третье место в региональной квалификации на ESL One Birmingham 2019.