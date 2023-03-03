Blizzy может перейти в Darkside из RISE
Профессиональный игрок в Dota 2 Евгений Blizzy Ри может стать новым оффлейнером Darkside, покинув коллектив RISE Esports, сообщает Cybersport.Metaratings.ru.
По данным источника, изначально Darkside тестировала двух украинских игроков — Владислава laise Лайса и Дмитрия Nefrit Тарасича из Team Sexy. Позже коллектив решил пригласить на тесты и других игроков.
В настоящее время именно Blizzy считается основным кандидатом на роль оффлейнера в команду Акабара SoNNeikO Бутаева.
Источник: Cybersport.metaratings.ru
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