Blizzy может перейти в Darkside из RISE

Профессиональный игрок в Dota 2 Евгений Blizzy Ри может стать новым оффлейнером Darkside, покинув коллектив RISE Esports, сообщает Cybersport.Metaratings.ru.

По данным источника, изначально Darkside тестировала двух украинских игроков — Владислава laise Лайса и Дмитрия Nefrit Тарасича из Team Sexy. Позже коллектив решил пригласить на тесты и других игроков.

В настоящее время именно Blizzy считается основным кандидатом на роль оффлейнера в команду Акабара SoNNeikO Бутаева.