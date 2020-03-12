Blizzard отменила LAN-ивенты Overwatch League из-за коронавируса

Blizzard Entertainment объявила об отмене LAN-ивентов Overwatch League — Season 3, которые были назначены на март и апрель. Причиной такого решения стала угроза заражения коронавирусом участников соревнования и зрителей.

На март запланировано еще 18 матчей, а на апрель — 50. Каждый из них должны были устроить на домашних площадках команд из OWL. Глава киберспортивного подразделения Activision Blizzard Пит Властелика заявил, что сами встречи, как и их трансляции, по-прежнему собираются провести. Рассматривают ли возможность организовать матчи в онлайне, неизвестно.

Ранее из-за вспышки коронавируса отменили ряд других киберспортивных турниров.