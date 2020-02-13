Beastcoast сыграет на ESL One Los Angeles 2020

Beastcoast победила FURIA Esports со счетом 2:0 в решающем матче закрытой квалификации для на ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2. Команда Гектора «K1» Родригеза заработала вторую квоту для Южной Америки на мейджоре.

Ранее на турнир прошла Thunder Predator. FURIA и paiN Gaming сыграют в отборочных на StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor Season 3. Ознакомиться с результатами квалификации можно здесь.

Закрытые отборочные на ESL One Los Angeles 2020 для Южной Америки прошли в онлайне с 9 по 13 февраля. 10 коллективов разыграли слоты на третьей паре рейтинговых турниров сезона.

LAN-финал ESL One Los Angeles 2020 пройдет с 15 по 22 марта. 16 команд разыграют миллион долларов и 15 тысяч очков DPC.