B8 Esports проиграла четыре матча подряд на BTS Pro Series Season 3

Команда Данила «Dendi» Ишутина пока не выиграла ни одного матча из четырех в групповом этапе BTS Pro Series Season 3. На данный момент B8 Esports занимает последнее место в турнирной таблице с 8 проигранными картами. Лидирует в группе состав Vikin.gg, а на втором месте находится коллектив Ninjas in Pyjamas.

Соревнование проходит по круговой системе (Round Robin bo2). Четыре сильнейших коллектива по итогам групповой стадии попадут в верхнюю сетку плей-офф; команды, которые займут места с 5 по 8, сыграют в лузерах. Слабейший участник в группе покинет турнир.

BTS Pro Series Season 3: Europe/CIS проходит с 12 по 27 сентября. Общий призовой фонд соревнования составляет 50 тысяч долларов.