B8 Esports и HellRaisers выступят в закрытых отборочных на OMEGA League

Epic Esports Events и WePlay! Esports раскрыли подробности об отборочных на OMEGA League по Dota 2 для Европы. Инвайты в закрытую квалификацию получили B8 Esports, HellRaisers, Cyber Legacy и еще пять коллективов.

Приглашенные команды поборются с восемью победителями открытого этапа. Они будут поделены на четыре группы, где сразятся по системе GSL с 1 по 7 августа. По два лучших состава попадут в плей-офф, коллективы с третьих мест получат слоты в дивизионе Divine, а остальные выступят в группе последнего шанса.

В соревновании Last Chance Group четыре команды разыграют два места в Divine Division. С 7 по 9 августа участники плей-офф закрытой квалификации поборются в сетке формата single-elimination с матчами до двух побед. Финалисты попадут в соревнование Immortal, а остальные выступят во втором дивизионе.