Азиатский промоутер боев ММА проведет два турнира по Dota 2 c призовым фондом в 500 тысяч долларов

Азиатский промоутер боев ММА ONE Championship анонсировал два турнира по Dota 2. Призовой фонд каждого из соревнований составит 500 тысяч долларов.

Первый ивент пройдет с 20 по 22 декабря в Сингапуре, а второй — с 17 по 19 апреля 2020 года в Джакарте. В турнирах поучаствуют по 12 команд.

Помимо соревнований по Dota 2, компания анонсировала ивенты по Street Fighter и Tekken. Их призовой фонд неизвестен. ONE Championship пообещала раскрыть подробности и представить новые турниры в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что азиатский промоутер вложит 50 миллионов долларов в организацию киберспортивных чемпионатов в регионе.