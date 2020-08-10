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Новости   //    Киберспорт   //    DOTA 2

ArtStyle вернулся в Virtus.Pro

10 августа 2020, 05:59
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Украинец Иван «ArtStyle» Антонов вернулся в киберспортивную организацию Virtus.Pro. Он будет тренером состава по Dota 2. Ранее украинский киберспортсмен занимал эту должность c марта 2017 по сентябрь 2018 года.

«За два года я очень сильно поднабрал в Dota 2 и все это время чувствовал поддержку людей, спасибо большое за это! У нас все впереди!», — отметил Антонов.

Дополнительная информация:

https://virtus.pro/ru/articles/artstyle-returns-to-virtus-pro

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