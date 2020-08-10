ArtStyle вернулся в Virtus.Pro

Украинец Иван «ArtStyle» Антонов вернулся в киберспортивную организацию Virtus.Pro. Он будет тренером состава по Dota 2. Ранее украинский киберспортсмен занимал эту должность c марта 2017 по сентябрь 2018 года.

«За два года я очень сильно поднабрал в Dota 2 и все это время чувствовал поддержку людей, спасибо большое за это! У нас все впереди!», — отметил Антонов.