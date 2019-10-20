Alliance вышла в финал DreamLeague Season 12

Alliance победила Ninjas in Pyjamas в финале верхней сетки плей-офф DreamLeague Season 12 по Dota 2. Матч завершился со счетом 2:0. Команда Адриана «Fata» Тринкса вышла в гранд-финал чемпионата.

DreamLeague Season 12 проводят с 18 по 20 октября в Голландии. Призовой фонд соревнования составляет 250 тысяч долларов.