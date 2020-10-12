Alliance выиграла второй матч на ESL One Germany 2020

Alliance победила Ninjas in Pyjamas в групповой стадии ESL One Germany 2020 по Dota 2. Встреча завершилась со счетом 2:1. Для коллектива Артема «Fng» Баршака эта победа стала второй на турнире. Ранее Alliance обыграла EXTREMUM.

ESL One Germany 2020 для Европы проходит с 5 октября по 1 ноября в онлайне. 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере 400 тысяч долларов, победитель получит 150 тысяч.