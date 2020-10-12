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Alliance выиграла второй матч на ESL One Germany 2020

04:30

Alliance победила Ninjas in Pyjamas в групповой стадии ESL One Germany 2020 по Dota 2. Встреча завершилась со счетом 2:1. Для коллектива Артема «Fng» Баршака эта победа стала второй на турнире. Ранее Alliance обыграла EXTREMUM.

ESL One Germany 2020 для Европы проходит с 5 октября по 1 ноября в онлайне. 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере 400 тысяч долларов, победитель получит 150 тысяч.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/alliance-vyigrala-vtoroi-match-na-esl-one-germany-2020

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