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Alliance выбила Ninjas in Pyjamas в нижнюю сетку плей-офф BLAST Bounty Hunt

08:15

Alliance победила Ninjas in Pyjamas в четвертьфинале BLAST Bounty Hunt по Dota 2. Результат встречи — 2:0. В следующем раунде коллектив Густава «s4» Магнуссона сыграет с OG. Матч состоится 10 июня.

NiP продолжат выступление на чемпионате в нижней сетке плей-офф. Команда Акбара «SoNNeikO» Бутаева сразится с проигравшим из встречи Nigma — Team Secret. Противостояние первого раунда на вылет запланировано на 11 июня.

BLAST Bounty Hunt проходит с 9 по 13 июня в онлайне. Коллективы разыгрывают призовой фонд в размере 145 тысяч долларов.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/alliance-vybila-ninjas-in-pyjamas-v-nizhnyuyu-setku-plei-off-blast-bounty-hunt

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