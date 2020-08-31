Alliance выбила FlyToMoon из OMEGA League Immortal Division
02:22
Alliance победила FlyToMoon в стадии Play-In OMEGA League Dota 2: Europe Immortal Division. Матч завершился со счетом 1:2. Команда Линуса «Limmp» Бломдина прошла в плей-офф, где начнет выступление из нижней сетки.
FlyToMoon покинула Immortal Division. Коллектив Андрея «ALWAYSWANNAFLY» Бондаренко занял 9-10 место и заработал 5 тысяч долларов. FTM примет участие в Divine Division, где сразится с лучшим из пары Ninjas in Pyjamas — Cyber Legacy.
OMEGA League Dota 2: Europe Immortal Division проходит с 14 августа по 6 сентября в онлайне. Коллективы разыгрывают призовой фонд в размере 500 тысяч долларов.
Дополнительная информация:
https://www.cybersport.ru/dota-2/news/alliance-vybila-flytomoon-iz-omega-league