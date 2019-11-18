Alliance упала в нижнюю сетку плей-офф MDL Chengdu Major

Alliance уступила TNC Predator в матче верхней сетки MDL Chengdu Major по Dota 2. Коллектив Линуса «Limmp» Бломдина проиграл со счетом 1:2 и упал в нижнюю сетку плей-офф. Следующим оппонентом Alliance станет победитель из пары Gambit Esports — Team Aster.

Второй встречей верхней сетки станет противостояние Team Liquid и J.Storm. Коллективы сразятся за выход в полуфинал чемпионата. Проигравшая команда встретится с победителем из пары EHOME — Team Spirit в нижней сетке турнира.

MDL Chengdu Major — первый мейджор сезона DPC 2019/2020. Турнир проводят с 16 по 24 ноября в Китае. Коллективы сражаются за призовой фонд в миллион долларов и 15 тысячи очков DPC.