Alliance поднялась на второе место в групповой стадии WePlay! Pushka League Season 1

Alliance победила Team Liquid со счетом 2:1 в матче группового этапа первого дивизиона WePlay! Pushka League Season 1 по Dota 2. Команда Симона «Handsken» Хаага заработала два очка и поднялась на второе место в группе.

Следующие встречи пройдут 26 апреля. WePlay! Pushka League Season 1 Division 1 проходит с 23 апреля по 14 мая в онлайне. 14 команд разыгрывают 250 тысяч долларов, из которых 70 тысяч долларов достанется чемпиону.